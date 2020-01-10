Киев, , 14:08 — REGNUM Президент Владимир Зеленский при всех искушениях сделал «единственно правильное» заявление по поводу информации о ракетах, сбивших украинский самолет в Тегеране 8 января, считает украинский политолог Константин Бондаренко.

Эксперт выразил свое мнение сегодня, 10 января.

Зеленский, по мнению политолога, не стал «задрав штаны, бежать за Вашингтоном».

«То есть не поддержал позицию США и его партнеров в конфликте с Ираном и попросил большего количества доказательств. Как ни странно, это первый, хотя и маленький, шаг к субъектности Украины», — считает Бондаренко.

Вместе с тем политолог отметил, что президент Украины очень долго раздумывал над своим заявлением.

ИА REGNUM напоминает, что накануне вечером власти Канады, США и Великобритании, ссылаясь на данные разведок, сообщили, что украинский самолет сбила иранская ракета класса «земля-воздух».

Зеленский выступил с ответным заявлением сегодня утром и призвал международных партнеров предоставить конкретные данные и доказательства, касающиеся катастрофы.

Ряд экспертов уже заявили, что Зеленский занял неправильную позицию и в итоге Украина как государство благодаря такой «деятельности» действующей власти будет в проигрыше — причем независимо от результата расследования этой трагедии.