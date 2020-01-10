Киев, , 14:08 — REGNUM Открытие российско-турецкого газопровода «Турецкий поток» вбило очередной гвоздь в крышку гроба, в котором покоится «украинский газовый транзит», заявил экономист Алексей Кущ 10 января на сайте телеканала 112.ua.

По оценке эксперта, уже в 2020 году газовый баланс Турции получит транзитный профицит в размере 15−20 млрд кубических метров газа. Запуск южноевропейского газопровода TANAP в совокупности с «Турецким потоком» приведёт к тому, что украинская газотранспортная система (ГТС) будет ежегодно терять от $300 млн до $1 млрд, считает Кущ.

«Отечественная ГТС плавно перешла в режим мягкой «эвтаназии». Её пока не выкапывают на металлолом как стратегический нефтепровод в Закарпатье или трубы оросительных систем на юге страны. Но это не наши заслуги, а, скорее, недоработки «внешнего управления», — подытожил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон с сожалением отметил, что Украина не смогла остановить строительство «Турецкого потока». Он добавил, что в 2020 году транзит газа через Украину сократится на 15 млрд кубических метров.

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