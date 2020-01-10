Киев, , 14:09 — REGNUM Украинский «Нафтогаз» готовит обновлённые иски против России по активам в Крыму. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net.

Иски компания подаёт в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, требуя компенсировать невозможность пользоваться имуществом на территории Крыма. Сумма требований составляет $5 млрд без учета процентов, с процентами она превысит $7 млрд, уточнил он.

Решение трибунала украинская сторона ожидает в конце 2020 или в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз» впервые обратился в международный суд из-за своих крымских активов в сентябре 2017 года. Украина до сих пор отказывается признавать частью России Крым, вошедший в состав страны в 2014 году по итогам референдума.

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