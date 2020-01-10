Берлин, , 14:02 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Москве могут затронуть тему обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом 10 января заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве», — сказал он на брифинге в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию Ангела Меркель приедет 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудят актуальные темы международной повестки дня.

В частности, коснутся ситуации в Сирии и Ливии, Иране и Ираке. Кроме того, Путин и Меркель обсудят конфликт на Украине и дальнейшие перспективы его урегулирования.