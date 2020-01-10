Москва, 10 января 2020, 14:05 — REGNUM Визит глав минобороны и внешнеполитического ведомства Турции в Москву ожидается 13 января. Об этом 10 января сообщили в МИД России.
«Такой визит ожидается», — приводит ТАСС ответ представителя внешнеполитического ведомства РФ на вопрос о возможности визита глав МИД и минобороны Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ предупредил граждан России о том, что 11 января в Париже будут предприняты повышенные меры безопасности в связи с запланированными очередными манифестациями представителей профсоюзов против проекта государственной пенсионной реформы.