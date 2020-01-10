Кейптаун, , 14:16 — REGNUM Министр финансов Южно-АфриканскойРеспублики (ЮАР) Тито Мбовени призвал легализовать торговлю каннабисом, чтобы собрать больше налоговых поступлений. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на его заявление в Твиттере.

«Почва в Макгобасклофе готова к тому, чтобы выращивать [каннабис] легально! Экономика Лусикисики и Тзанина ждет разрешения на легальное распространение [каннабиса]… Это налоговые поступления!» — заявил Мбовени, добавив, что это принесет только экономические выгоды.

«По этому вопросу большинство считает: НЕОБХОДИМО ЛЕГАЛИЗОВАТЬ! Я внесу предложение о легализации в кабинет в этом январе. Люди требуют этого», — добавил он.

По информации журналистов телерадиокомпании, в 2019 году Конституционный суд ЮАР постановил, что частное владение, использование и культивирование каннабиса декриминализовано. Продажа каннабиса, однако, в любом масштабе остается в ЮАР незаконной.