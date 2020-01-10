Москва, , 13:58 — REGNUM Новый французский посол в Москве приедет на территорию России на будущей неделе. Об этом 10 января рассказали в российском диппредставительстве Франции.

«Совет министров Франции подтвердил назначение Пьера Леви в Россию на прошлой неделе. Мы ожидаем его приезда на следующей неделе», — приводит ТАСС слова представителя французского посольства.

Пьер Леви заменит на должности посла Франции в Москве Сильви Берманн, которая покинула данный пост в декабре минувшего года.

Отметим, с августа 2016 года по 6 января 2020 года Пьер Леви находился на должности французского посла в Польше.