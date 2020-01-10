Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал информацию о том, что украинский самолет, разбившийся в Иране, мог быть сбит ракетой — «очень серьезной», об этом 10 января сообщает Associated Press.

На указанном борту, потерпевшем крушение 8 января, находились 10 граждан Швеции, предположительно, самолет был сбит иранской ракетой.

«Страны должны иметь возможность внести свой вклад в прозрачность расследования данной катастрофы», — приводит слова Лёвена агентство.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января украинский лайнер со 176 пассажирами на борту потерпел крушение в Иране. В это же время иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке.

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