Дамаск, , 13:48 — REGNUM В ночь с 9 на 10 декабря 2020 года был нанесён авиаудар по колонне шиитского иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби». Это произошло в окрестностях сирийского города Аль-Букамаль, который расположен на границе с Ираком. Через этот перевалочный пункт идёт большое количество грузов. Об этом пишет Телеграм-канал «Усы Асада».

В результате авиаудара уничтожены два автомобиля, которые перевозили оружие и боеприпасы в Сирию. Мощный взрыв был слышен на большом расстоянии. Предположительно, убито 5−8 членов ополчения «Хашд Аш-Шааби».

Телеграм-канал «Усы Асада» возлагает ответственность за удар на ВВС Израиля. Кстати, Израиль уже не первый раз наносит удар по проиранским силам в окрестностях Аль-Букамаля.

По мнению эксперта Института информационных войн Владимира Васильева, война с использованием прокси-сил между Ираном и США и их союзниками в регионе продолжается. Эксперт также считает, что не стоит верить достаточно сдержанному заявлению президента США Дональда Трампа после иранских ракетных ударов по американским военным объектам в Ираке.

«Удар по Ирану может быть нанесён США и его союзниками, в первую очередь — Израилем, в любой удобный момент», — добавил эксперт.