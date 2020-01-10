Киев, , 13:47 — REGNUM Украинский политический эксперт Виталий Кулик отмечает, что страны Запада не смогут быстро передать Украине доказательства того, что самолет авиакомпании МАУ действительно был сбит ракетами.

Об этом эксперт заявил в своем комментарии сегодня, 10 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Официальная передача информации такого характера — это сложный дипломатический протокол. И это явно неделя или полторы недели времени, если действовать официально», — подчеркнул Кулик.

Ранее сегодня в своем обращении президент Зеленский призвал международных партнеров Украины — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить все данные и доказательства, касающиеся крушения самолета, в распоряжение комиссии по расследованию причин трагедии.

Агентство Reuters со ссылкой на иранских чиновников сегодня же сообщило, что полное расследование авиакатастрофы, случившейся 8 января, может занять от одного до двух лет.