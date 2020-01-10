Джакарта, , 13:44 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Европейский союз намеренно решил, что масличная пальма может нанести вред окружающей среде, сообщает Kompas.

По словам главы государства, это было сделано для того, чтобы у подсолнечного масла не было конкурента.

Джоко Видодо отметил, что Индонезия в настоящее время имеет 13 млн плантаций масличной пальмы. Производство пальмового масла ежегодно достигает примерно 46 млн тонн.

Президент также заявил, что его не беспокоит дискриминация пальмового масла со стороны Евросоюза, потому что Индонезия может постепенно использовать свое собственное пальмовое масло для производства биодизеля.

Как сообщало ИА REGNUM, Торгово-промышленная палата (ТПП) Индонезии поддерживает осуществление экономической дипломатии, продвигаемой министерством иностранных дел страны.

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