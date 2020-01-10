Вена, , 13:36 — REGNUM Представители ОБСЕ пристально следят за ситуацией вокруг сайта Sputnik Эстония, об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, отвечая на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщает 10 января RT.

Гремингер напомнил, что Хельсинский акт, который был принят в 1975 году государствами — участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, закрепил обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободному распространению информации.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир, пристально наблюдает за ситуацией и выразил обеспокоенность ею властям Эстонии. Дезир также запросил подробности о происходящем и призвал власти страны не ограничивать работу иностранных журналистов, добавил Гремингер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за давления эстонских властей Sputnik Эстония перешёл на работу в чрезвычайном режиме, трудовые отношения сотрудников с редакцией были прекращены.

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