Киев, , 13:33 — REGNUM Украинская власть продемонстрировала полную некомпетентность в рамках расследования крушения самолета авиакомпании МАУ, заявил сегодня, 10 января, украинский политический эксперт Виталий Бала.

Часть проблемы, подчеркнул политолог, в длительном отсутствии реакции Киева на заявления лидеров США, Канады и Великобритании о том, что самолет был сбит ракетой или ракетами.

«Речь идет об общем непонимании — как реагировать в таких случаях, что делать и что публично заявлять», — отметил специалист.

По мнению Балы, в итоге Украина как государство благодаря такой «деятельности» действующей власти будет в проигрыше — причем независимо от результата расследования этой трагедии.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский самолет сбила иранская ракета класса «земля-воздух» накануне вечером. По словам Трюдо, это вполне могло быть случайностью. Заявление Канады оперативно поддержали США и Великобритания.

Зеленский выступил с ответным заявлением сегодня утром и призывал всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить конкретные данные и доказательства, касающиеся катастрофы. По его словам, пока что версия о попадания ракеты в самолет не является подтвержденной.

В свою очередь власти Ирана отрицают эти обвинения и рекомендуют странам Запада следить за официальным результатами расследования следственного комитета, а «не врать и не разрабатывать психологические операции».