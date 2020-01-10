Сухум, , 13:30 — REGNUM Лидер «Блока оппозиционных сил» в Абхазии, депутат парламента республики Аслан Бжания призвал своих сторонников прийти к комплексу правительственных зданий в Сухуме 10 января. Обращение он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

«Прошу студентов, врачей, рабочих, водителей подойти сюда и встать рядом с митингующими нашими гражданами», — заявил Бжания.

Он сообщил, что сам находится внутри здания парламента республики. Депутат также призвал сотрудников внутренних органов проявить уважение к согражданам.

Как передавало ИА REGNUM, 10 января после ночного затишья на площади возле администрации президента стали собираться группы людей. По данным МВД, среди них не только сторонники оппозиции, но есть также и те, кто поддерживает действующего президента Рауля Хаджимбу.

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