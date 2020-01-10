Киев, , 13:20 — REGNUM Ситуация со сбитым в Иране украинским самолетом в американской военной терминологии называется collateral damage — «сопутствующий ущерб», который возникает случайно в процессе атаки основной цели, заявил 10 января депутат украинской Рады Олег Волошин.

Украинский парламентарий напоминает, что 3 июля 1988 года ПВО американского крейсера Vincennes сбило иранский пассажирский лайнер с 290 пассажирами на борту, 65 из которых были дети. Тогда радары приняли аэробус за истребитель F-14.

«Сейчас иранские ПВО в условиях повышенной боеготовности и ожидания американского ответного удара после запуска ракет по базам в Ираке, вероятно, совершили трагическую ошибку. Какие из этого выводы? К сожалению, никаких. Так будет происходить, пока существуют вооружённые до зубов государства с их конфликтами, в которых неизбежен «сопутствующий ущерб». Остаётся только скорбеть», — прокомментировал Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что, по оперативным данным американской разведки, пассажирский самолёт компании МАУ, который потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана 8 января, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.

В правительстве Ирана заявили, что данные западных разведок — это «ложь, за которую никто не возьмёт на себя ответственность».

В свою очередь, президент Украины Зеленский утром 10 января заявил, что версия о попадании ракеты или нескольких ракет в самолет не исключается, но пока что не является и официально подтвержденной.