Тегеран, , 13:26 — REGNUM С просьбой о помощи в расшифровке чёрных ящиков разбившегося в аэропорту Тегерана украинского лайнера Boeing 737 иранская сторона может обратиться к России, Германии, Канаде, Франции и Украине. Об этом 10 января рассказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По словам Резайефара, которые приводит агентство ILNA, у Ирана не очень хорошие отношения с компанией Honeywell, которая производит бортовые самописцы, однако «Франция, Германия, Канада, Украина и Россия также в ограниченном порядке используют это оборудование, и мы можем обратиться к ним».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десять канадских специалистов вылетели в Иран, чтобы принять участие в расследовании причин гибели украинского самолёта Boeing 737.