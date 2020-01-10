Джакарта, , 13:12 — REGNUM Правительства Японии и Индонезии согласились расширить сотрудничество в морском секторе, сообщает Sindonews.

«Как соратники морской демократии, мы договорились развивать сотрудничество в морском секторе. В этом месяце мы начинаем осуществлять техническое сотрудничество с агентством морской безопасности», — заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, выступая с совместным заявлением с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По его словам, в области инфраструктуры Япония будет продолжать передавать технологии и развивать человеческие ресурсы. Индонезия располагает квалифицированными кадрами, а Япония в этом нуждается. Поэтому правительство хочет усилить образование на японском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Индонезии и Японии выразили надежду на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

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