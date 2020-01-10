Москва, , 13:10 — REGNUM России необходимо в 2020 году отслеживать развертывание Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности и вести глубокий анализ потенциальных военных угроз. Об этом 10 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил», — сказал он на совещании в Москве.

Глава Минобороны добавил, что результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021−2025 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо вести мониторинг возможного размещения американских ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира.

По словам главы государства, в 2019 году Соединенные Штаты фактически разрушили договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия готова работать над новыми договоренностями в сфере контроля за вооружениями, но до начала этого процесса будет продолжать укрепление своих ядерных сил.

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