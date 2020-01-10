Москва, , 13:05 — REGNUM В Госдуме осудили резолюцию Сейма Польши о равной ответственности гитлеровской Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны.

«Мы этот период коллективного идиотизма, когда парламент голосованием давал оценку историческим событиям, пережили 30 лет назад. Поляки, похоже, задержались», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

Он также напомнил о потерях в войне других стран.

«К сведению Сейма: к 1 сентября 1939 года во Второй Мировой войне уже погибло 10 миллионов только граждан Китая. Учите историю», — советует парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, резолюция Сейма, в частности, призывает «не перевирать и не фальсифицировать историю».

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