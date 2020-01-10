Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Массированное присутствие в Европе нужно США не для того, чтобы «защищать Европу от России», а для того, чтобы держать ситуацию в Европе под плотным контролем, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 января, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что США «защищают Европу от России», а европейские страны при этом не увеличивают отчислений на оборону, что вызывает критику со стороны самого Трампа, которая, в свою очередь, приводит к тому, что европейские политики его «не любят».

« Из предвыборных соображений в США будет сказано ещё немало того, что будет находиться не в ладах с действительностью. Или того, что будет открывать те нюансы американской внешней политики, которые в Вашингтоне в других обстоятельствах не открыли бы. Так и в данном случае: с высказыванием о том, что США «защищают Европу от России».

Говоря это, Трамп, конечно, бахвалится. И он несправедлив к предыдущей администрации: Барак Обама тоже прилагал усилия к тому, чтобы побудить европейцев больше вкладываться в деятельность НАТО.

Но НАТО и американское массированное присутствие в Европе нужны США, конечно, не для того, чтобы «защищать Европу от России». Они нужны им для того, чтобы держать под плотным контролем и влиянием ситуацию в Европе в целом и политическое положение в отдельных особенно важных для них странах; они нужны, чтобы продвигать американские финансово-экономические интересы. Это очень характерно в прошлом году проявилось на примере Германии.

Самих же европейцев в их массе американцам удалось подавить и напугать. Примечательно, что сегодня жители Европы напуганы больше, чем были напуганы во времена противостояния США с гораздо более мощным, чем нынешняя Россия, Советским Союзом. Вот что значат усовершенствованные со временем новые методы промывания мозгов, новые информационные технологии!

При этом в Европе, особенно среди новых членов НАТО, есть такие элиты, которые удачно для себя использу ю т эту ситуацию, чтобы удерживать власть и наращивать свои капиталы — во вред своим народам.