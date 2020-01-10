Тегеран, , 13:04 — REGNUM Десять канадских специалистов вылетели в Иран, чтобы принять участие в расследовании причин гибели украинского самолёта Boeing 737. Об этом сообщил 10 января МИД Ирана.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Сейед Аббас Мусави опроверг информацию о причастности Ирана к падению самолёту и пригласил принять участи в расследовании причин трагедии представителей Украины и американской компании Boeing.

Как сообщало американское агентство Bloomberg, иранские и украинские специалисты будут вместе расшифровывать информацию из бортовых самописцев погибшего лайнера.

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