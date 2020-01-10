Тбилиси, 10 января 2020, 12:58 — REGNUM По мнению грузинского эксперта Заала Анджапаридзе, протекающие сегодня в Абхазии процессы с влиянием Москвы не связаны и из России не инспирированы и, скорее всего, являются процессами местного происхождения.
По его мнению, сейчас все зависит от того, как будут развиваться события в дальнейшем и получат ли они широкую общественную поддержку. Эксперт особенно выделил тот факт, что парламент Абхазии проголосовал за отставку Рауля Хаджимба, что, по его оценке, свидетельствует о недовольстве политических оппонентов правлением действующего президента Абхазии.
Какого-либо потепления отношений между Грузией и Абхазией в результате происходящих там событий грузинский эксперт не ожидает, так как, по его словам, в Тбилиси и Сухуме придерживаются диаметрально противоположных взглядов на этот вопрос.
«Строить иллюзии на этот счет было бы неправильно, потому что, во-первых, никаких веских причин для того, чтобы говорить о возможном потеплении отношений нет, и Тбилиси и Сухуми по-разному смотрят на эти вещи. Во-вторых, в заявлениях Квициния и его сторонников нет даже намеков на то, что они собираются существенно менять сложившиеся отношения с Грузией», — пояснил Заал Анджапаридзе.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января оппозиция собрала своих сторонников возле администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы в Сухуме.
Собравшаяся толпа взяла под контроль администрацию, а главе республики пришлось срочно покинуть здание. Вскоре большинство в парламенте поддержало отставку президента, но он отказался уходить со своего поста