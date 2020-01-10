Тбилиси, , 12:58 — REGNUM По мнению грузинского эксперта Заала Анджапаридзе, протекающие сегодня в Абхазии процессы с влиянием Москвы не связаны и из России не инспирированы и, скорее всего, являются процессами местного происхождения.

«Из Грузии трудно сказать, что в действительности происходит сегодня в Абхазии, но я думаю, что это либо разборка местных кланов, либо свидетельство того, что в Абхазии повышается политическое и гражданское самосознание и активные граждане не собираются больше мириться с нарушением законности. А нарушения, судя по поступающим информациям, были зафиксированы в ходе выборов. Суд не удовлетворил вполне легитимный иск сторонников Алхаса Квициния, потому что действующий президент Рауль Хаджимба не смог набрать необходимых для победы на выборах 50% голосов. Так что происходящее можно рассматривать как один из этих двух вариантов», — заявил Заал Анджапаридзе.

По его мнению, сейчас все зависит от того, как будут развиваться события в дальнейшем и получат ли они широкую общественную поддержку. Эксперт особенно выделил тот факт, что парламент Абхазии проголосовал за отставку Рауля Хаджимба, что, по его оценке, свидетельствует о недовольстве политических оппонентов правлением действующего президента Абхазии.

Какого-либо потепления отношений между Грузией и Абхазией в результате происходящих там событий грузинский эксперт не ожидает, так как, по его словам, в Тбилиси и Сухуме придерживаются диаметрально противоположных взглядов на этот вопрос.

«Строить иллюзии на этот счет было бы неправильно, потому что, во-первых, никаких веских причин для того, чтобы говорить о возможном потеплении отношений нет, и Тбилиси и Сухуми по-разному смотрят на эти вещи. Во-вторых, в заявлениях Квициния и его сторонников нет даже намеков на то, что они собираются существенно менять сложившиеся отношения с Грузией», — пояснил Заал Анджапаридзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января оппозиция собрала своих сторонников возле администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы в Сухуме.

Собравшаяся толпа взяла под контроль администрацию, а главе республики пришлось срочно покинуть здание. Вскоре большинство в парламенте поддержало отставку президента, но он отказался уходить со своего поста