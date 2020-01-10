Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Украинский пассажирский самолёт, который потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана 8 января, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО. К такому выводу пришла американская разведка. Об этом телеканал CNN сообщил со ссылкой на информированных сотрудников администрации США.

По информации американского чиновника, близкого к разведке, речь идёт ракетах класса «земля — воздух» (SA-15) российского производства. Отмечается, что прежде чем самолёт рухнул, на нём были зафиксированы иранские радарные сигналы.

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По данным телеканала, сообщать о полученных сведениях разведка США сразу не стала, так как решила сначала их проверить.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», направлявшийся в Киев, разбился 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту лайнера 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Официальные лица США, Канады и Великобритании считают, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной по ошибке иранской системой ПВО. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил техническую неисправность как причину падения украинского Boeing 737.

Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия с попаданием ракеты в украинский самолёт не исключается, но пока что не подтверждена.

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