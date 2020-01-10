Минск, , 12:56 — REGNUM Своеобразную оценку состояния коррупции в Белоруссии представил 9 января Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения премии «За духовное возрождение». Его выступление опубликовала пресс-служба президента Белоруссии.

«Я совсем недавно почитал закрытый отчет для президента, как нас оценивают в мире. Я не буду все пересказывать, но что мне понравилось (это говорят не просто люди, которые к нам приехали в хоккей поиграть, туристы и так далее, а профессионалы и специалисты) — говорят, да, в Белоруссии есть коррупция, но она или на минимуме, а если наверху, то ее вообще местами нет. О белорусах они говорят (цитирую), что «это образованные, трудолюбивые люди», и, что меня впечатлило, «это люди, которые не возьмут то, что им не принадлежит, в отличие от украинцев, россиян и других соседей». Мне было приятно читать этот отчет из закрытых источников, где люди вслух не говорят, а просто вырабатывают политику, советуют своим правительствам», — сообщил белорусский лидер.

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Напомним, в 2019 году было арестовано и осуждено немало высокопоставленных чиновников Белоруссии. Среди них — заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрей Втюрин и руководитель госмонополиста «Белтелеком» Сергей Сиводедов.

До этого были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию несколько заместителей разных министров.