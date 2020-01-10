Рига, , 12:53 — REGNUM Военнослужащие 1-й Канадской механизированной бригады из Эдмонтона прибывают в Латвию на военную базу в Адажи. Об этом сообщает портал Sargs.lv.

По данным журналистов, канадские военные присоединятся в Латвии к боевой группировке НАТО из 1400 военнослужащих, возглавляемой полковником вооружённых сил Канады Эриком Ангелом для участия в миссии Operation Reassurance.

Отмечается, что в состав группировки входит и тяжёлая боевая техника: танки и артиллерия. Сам канадский полковник называет возглавляемую им миссию «операцией сдерживания». Цель группировки НАТО, дислоцированной в Адажи, — возможность реагировать на любые вызовы безопасности.