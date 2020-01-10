Сухум, , 13:03 — REGNUM Рассмотрение жалобы на итоги президентских выборов в Абхазии назначено в суде на 10 января. Такое сообщение опубликовано на сайте Верховного суда Абхазии.

Заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях начнётся в 15:00 мск. Иск рассмотрят судьи Лия Адлейба и Екатерина Онищенко под председательством Темура Тарба.

Иск в кассационную инстанцию подали представители кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии, который в 2019 году проиграл Раулю Хаджимбе. Истец просит признать незаконным и недействительным решение ЦИК республики об избрании Хаджимбы президентом. 20 сентября 2019 года суд первой инстанции в составе судей Верховного суда признал это решение законным.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ Верховного суда Абхазии признать итоги президентских выборов недействительными привёл к беспорядкам в Сухуме.

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