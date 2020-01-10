Минск, , 12:49 — REGNUM «Сегодня отношения белорусов и россиян — показатель того, как должны развиваться отношения не только между братскими государствами, не только между соседями, но и вообще», — заявил 9 января Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения премии «За духовное возрождение», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В качестве позитивного примера он также сослался на зарубежный опыт: «Даже между США и Ираном: потузались, потузались, по морде надавали друг другу и тихонечко договариваются, думают, неужели мы глупее».

«Будет время, я подробно доложу о ситуации, которая складывается в мире вообще и в частности с нашей братской Россией. Но вы должны помнить: нет больше в мире народа, который бы с таким уважением и трепетом относился к белорусам, как россияне. По-разному могут устраивать пляски, свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне — наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту», — сообщил Лукашенко.