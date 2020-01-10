Киев, , 12:53 — REGNUM Иранской стороне на самом деле бессмысленно дальше отрицать, что украинский самолёт был сбит — возможно, случайно — иранской ракетой, заявила 10 января украинский политический эксперт Олеся Яхно.

Она напомнила, что по состоянию на сегодняшний день сразу несколько западных разведок (США, Канады, Великобритании) заявили о том, что самолёт сбила иранская ракета, возможно, российского производства.

«Это объясняет, почему — двигатели самолёта не горели; откуда отверстия от шрапнели на хвосте самолёта; сбитый самолёт снижался по спирали; иранцы так поспешно заявили о версии неполадок самого самолёта», — считает Яхно.

Вместе с тем эксперт отметила, что не считает адекватной нынешнюю позицию официального Киева.

«Как и многих других, беспокоит, прежде всего, реакция украинской власти… Даже после данных разведок нескольких стран, опубликования видео, где видно ракету, и заявления Трюдо украинская власть молчит — имею в виду отсутствие внятной позиции», — заявила Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что в правительстве Ирана ранее сегодня назвали информацию о том, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой, «ложью, за которую никто не возьмёт на себя ответственность».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия гибели украинского самолёта вследствие попадания ракеты официально не подтверждена, и попросил у западных партнеров конкретных доказательств.