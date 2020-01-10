Рим, , 12:48 — REGNUM Экс-премьер Италии Романо Проди не намерен претендовать на пост президента Италии, такое заявление он сделал в интервью Corriere della Sera в пятницу, 10 января.

Одной из причин такого решения является, по-видимому, отсутствие у Проди уверенности в том, что его кандидатура будет поддержана депутатами (формального главу государства избирает парламент).

«Те депутаты, которые голосовали против моей кандидатуры в парламенте, все еще там», — отметил Проди.

Проди занимал пост премьер-министра Италии в 1996—1998, а также в 2006—2008 годах. В 1999—2004 годах он занимал пост главы Еврокомиссии.

Полномочия действующего президента Италии Серджо Маттареллы закончатся в феврале 2022 года.