Варшава, , 12:46 — REGNUM Ни президент, ни члены правительства Польши не провели встреч с прибывшей в страну делегацией Венецианской комиссии — консультативного органа Совета Европы. Делегация прибыла в Польшу по приглашению спикера Сената Томаша Гродзкого для обсуждения проблем проводящейся в стране судебной реформы.

Как заявил в эфире «Польского радио» министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, приглашая в страну делегацию Венецианской комиссии, спикер Сената превысил свои полномочия. Он не имел права это делать, поскольку внешняя политика не находится в его компетенции. Такое приглашение может быть сделано только правительством от имени государства.

В четверг, 9 января делегация Венецианской комиссии провела встречу в Сенате. Они обсудили с сенаторами законопроекты судебной реформы, проводимой правящей праволиберальной евроскептической партией «Право и Справедливость» (ПиС). В Сенате большинство имеет проевропейская оппозиция.

Принявшие участие во встрече сенаторы от правящей партии настаивали на том, что нововведения, призванные дисциплинировать судей, соответствуют мировым стандартам и разработаны на основе аналогичных уложений других европейских стран.

По словам вице-спикера Сената, члена партии ПиС Михала Севериньского, сенаторы от правящей партии «разочарованы» встречей, поскольку делегаты Венецианской комиссии не были подготовлены к ведению деловой дискуссии.

Судебная реформа, проводимая в Польше уже несколько лет, предполагает расширение полномочий исполнительной власти в отношении судей, что выражается в изменении процедур назначения судей, порядка привлечения их к ответственности и выхода в отставку. По мнению либеральной оппозиции и самих судей, целью реформы является желание правящей партии ограничить независимость судей и подчинить себе всю судебную систему. Реформа привела к серьёзным трениям между руководством Польши и Евросоюзом.