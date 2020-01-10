Тверь, , 12:39 — REGNUM В Тверской области сменился глава регионального министерства строительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области 10 января.

Сергей Тарасов по собственному желанию покинул пост министра, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя. Временно исполняющим обязанности министра назначен его заместитель Денис Биленко.

Сергей Тарасов возглавил минстрой Тверской области в декабре 2018 года. Причины его увольнения не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом Игорь Руденя назначил сразу двух новых министров — пост министра по делам территориальных образований Тверской области занял Владислав Белорусов, министром туризма Тверской области стал Владимир Перов.

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