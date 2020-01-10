Москва, , 12:32 — REGNUM В ходе своей недавней поездки в Сирию президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав Вооружённых сил РФ за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом. Об этом сегодня, 10 января, в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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По его словам, глава государства отметил действия российской группировки войск, которые во многом способствовали налаживанию мирной жизни в арабской республике.

«Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в ходе визита в столицу Сирии Дамаск президент России Владимир Путин посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Глава Сирии высказал слова признательности за помощь российских военных в борьбе с терроризмом и в стабилизации ситуации в стране.

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