Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Американские военные намерены разместить в Азии специализированное подразделение, которое будет действовать против России и КНР. Об этом сообщает 10 января агентство Bloomberg.

Возможным местом размещения оперативной группы названы острова к востоку от Филиппин и китайского Тайваня. Речь идёт о возможностях запуска высокоточных ракет большой дальности, действующих по наземным и морским целям. Не исключено, что это будут гиперзвуковые ракеты. Говорится также о кибероперациях.

Министр армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти пояснил, что спецподразделение призвано частично нейтрализовать возможности РФ и Китая в регионе. Сроки его развёртывания он не назвал.

Читайте также: Разделяй и властвуй: в США возрождается идея стравить Россию и Китай