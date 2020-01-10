Ашхабад, , 12:32 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов разрешил правительству республики получить кредит от Саудовского фонда развития для финансирования проекта газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно постановлению президента, Государственному банку внешнеэкономической деятельности разрешено заключить финансовое соглашение для финансирования газопровода. О сумме соглашения не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре челябинский трубопрокатный завод поставил в Туркмению более 15 — тыс. тонн труб для прокладки магистрального газопровода ТАПИ.

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