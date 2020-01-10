Нью-Йорк, США, , 12:36 — REGNUM США ведут себя подобно ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда заявляют о готовности уничтожать культурные объекты Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, его заявление зачитал 10 января на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

Заявление министра иностранных дел Ирана было зачитано на заседании Совбеза ООН, так как он не мог присутствовать на нем лично из-за невыдачи ему американской въездной визы.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Twitter, что американские военные взяли на прицел 52 объекта в Иране (по числу заложников, захваченных Ираном много лет назад), в число которых входят также и культурные объекты.