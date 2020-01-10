Симферополь, , 12:32 — REGNUM Крымской прокуратуре предстоит много работы в связи с планируемым расширением объёмов строительства социальной инфраструктуры на полуострове. Об этом 10 января на торжественном мероприятии в честь 298-й годовщины со дня образования прокуратуры РФ заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Нет никаких сомнений, что высоких результатов удалось достичь только благодаря совместной работе. Могу сказать, что сделать предстоит еще больше… Мы рассчитываем на органы прокуратуры, на такую же слаженную совместную работу с прокурором республики Олегом Камшиловым по вопросам, связанным с профилактикой хищений бюджетных средств, с совершенствованием законодательства. Я считаю, что со всеми поставленными задачами совместно справимся», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил о том, что по поручению президента Владимира Путина в Крыму будет запланирован огромный объём строительных работ в дорожной сфере, благоустройства, ряда объектов здравоохранения и образования.

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