Симферополь, 10 января 2020, 12:32 — REGNUM Крымской прокуратуре предстоит много работы в связи с планируемым расширением объёмов строительства социальной инфраструктуры на полуострове. Об этом 10 января на торжественном мероприятии в честь 298-й годовщины со дня образования прокуратуры РФ заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил о том, что по поручению президента Владимира Путина в Крыму будет запланирован огромный объём строительных работ в дорожной сфере, благоустройства, ряда объектов здравоохранения и образования.
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