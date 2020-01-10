Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Екатеринбургская Счётная палата готовит заявление о стоимости проезда в общественном транспорте города. Об этом сообщает ЕАН.

Ревизоры изучали, обоснованы ли нынешние тарифы на проезд, или же их можно уменьшить.

По словам спикера гордумы Игоря Володина, в ближайшее время он встретится с председателем палаты Андреем Паруниным. Итоги ревизорской проверки будут подведены лишь к марту 2020 года, но председатель думы уже хочет ознакомиться с первыми промежуточными результатами.

Как сообщало ИА REGNUM, о проверке стоимости проезда стало известно 18 ноября 2019 года. По мнению Володина, тарифы могут быть завышены из-за оператора единого проездного билета.

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