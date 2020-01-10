Ашхабад, , 12:19 — REGNUM Новый посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Рашиду Мередову, сообщили в пресс-службе МИД Туркмении.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы туркмено-иранского сотрудничества, в том числе в транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах. Ирнаский посол выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября посол Туркмении в Иране Ахмед Гурбанов встретился с главой иранской провинции Голестан Хади Хагшенсом. Стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений между приграничными районами.

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