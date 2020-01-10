Бугуруслан, Оренбургская область, , 12:18 — REGNUM В Оренбургской области Владимир Бэр сложил полномочия главы Бугуруслана. 9 января горсовет принял его отставку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

Теперь уже экс-мэр подал заявление с формулировкой «по собственному желанию».

Добавим, Владимир Бэр являлся главой муниципалитета с марта 2013 года, когда на прямых выборах одержал победу, набрав 53,2% голосов избирателей. В мае 2018 года он участвовал в конкурсе на пост главы города. Прошел фильтр, из 16 депутатов горсовета за кандидатуру Бэра проголосовали 15 человек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, с 10 января 2020 года временно исполнять полномочия главы города будет первый заместитель главы администрации Бугуруслана Дмитрий Дьяченко, который является победителем конкурса «Команда Оренбуржья».