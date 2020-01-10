Джакарта, , 12:16 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди связалась с главой МИД Вьетнама, чтобы обсудить председательство в Совете Безопасности ООН, сообщает Antara.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Индонезии выразила надежду, что Вьетнам сможет сыграть свою роль во время председательства в Совете Безопасности ООН.

Индонезия также призывает все страны проявлять сдержанность и уделять больше внимания диалогу и сотрудничеству.

Напомним, Вьетнам был избран непостоянным членом СБ ООН на период 2020—2021.