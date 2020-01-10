Тегеран, , 12:21 — REGNUM Исследование причин катастрофы украинского лайнера в Иране может занять до двух лет, об этом 10 января сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

По словам источника, причина столь длительной задержки отчасти связана с тем, что обработка «черных ящиков» может занять один или два месяца. Куда потребуется остальное время — источник не уточняет.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке, в это же время в воздушном пространстве Исламской Республики разбился украинский лайнер со 176 людьми на борту.

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