Аддис-Абеба, , 12:34 — REGNUM В парламенте Эфиопии приняли законопроект, направленный на ограничение владения оружием. Это произошло на фоне всплеска этнического насилия в регионе, причиной которого была названа распространенность нахождения огнестрельного оружия в частных руках. Об этом передает информационное агентство Reuters.

«В нашем обществе существует значительное количество оружия со времен предыдущего правительства, и закон поможет нам провести его формальную регистрацию», — заявил член парламента Тесфае Даба во время принятия законопроекта.

По словам Тесфае, новый закон предусматривает, что в каждом регионе должен быть установлен минимальный возраст для владения оружием, при этом количество огнестрельного оружия, которое может иметь индивидуум, должно быть ограничено одним предметом. Нарушения могут привести к тюремному заключению на срок до трех лет, согласно новому законодательству.

Это также запретит частную торговлю оружием и разрешит импорт оружия только определенным государственным учреждениям. Лицам, уличенным в торговле оружием, грозит тюремное заключение на срок от восьми до двадцати лет.

Напомним, что в апреле 2019 года правительство премьер-министра Абия Ахмеда объявило, что за предыдущий год в стране был изъят 21 пулемет, более 33 000 пистолетов, 275 винтовок и 300 000 пуль в разных частях страны Африканского Рога.

В октябре силы безопасности конфисковали еще 2221 пистолет и 71 автомат Калашникова в Гондере в регионе Амхара, одной из областей, особенно пострадавших от этнических столкновений, сообщают местные СМИ. По словам репортеров, винтовки были ввезены контрабандой в страну на нефтяных цистернах из Судана.

Распространение стрелкового оружия было названо одной из причин сотен убийств в различных этнических конфликтах за последние два года, в результате которых было перемещено более 2,7 миллионов человек.

По словам Уильяма Дэвидсона, представителя аналитического центра Международной кризисной группы в Брюсселе, все больше эфиопов прибегают к оружию из-за нестабильной политической ситуации и «ощущения ослабления правоохранительных органов».

«Распространение нелегального оружия может спровоцировать дальнейшие беспорядки», — сказал он.