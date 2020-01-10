Дублин, , 12:23 — REGNUM Правительства Великобритании и Ирландии подошли к соглашению между всеми политическими силами Северной Ирландии. На основе сделки предложено восстановить совместное правление в этой части Соединённого Королевства, говорится в официальном сообщении ирландского министерства иностранных дел и торговли.

Отмечено, что межправительственная сделка была достигнута в ночь на 10 января, она стала результатом коллективного труда и продолжительных обсуждений. Глава министерства и вице-премьер Ирландии Саймон Коувени назвал совершенно бессмысленным продолжение дискуссий.

«Настал момент проявить политическое лидерство и принять общие обязательства в интересах всех жителей Северной Ирландии», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Северной Ирландии распалось в январе 2017 года. Все попытки политических сил прийти к соглашению оказывались безрезультатными.

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