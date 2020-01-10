Рим, , 12:14 — REGNUM Пенсионный возраст в Италии может быть увеличен на два года, такой вариант рассматривается правительством страны, передает Il Sole 24 Ore в пятницу, 10 января.

Нынешнее «правило 100» (сумма возраста и стажа должна составлять не менее 100, минимальные параметры — 62 года и 38 лет стажа) может быть заменено «правилом 102» (64 года и также 38 лет стажа).

Пенсионная реформа в таком виде будет обходиться Италии в 2,5 млрд евро в год, что заметно меньше, чем сейчас, отметили обозреватели издания.

Пенсионный возраст в Италии был снижен в 2018 году по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини, ранее в течение нескольких лет он составлял 67 лет.

Официально в новом либерал-популистском правительстве страны (сформировано в сентябре 2019 года) опровергают планы повышения пенсионного возраста, однако некоторые участники правящей коалиции регулярно выступают с такими призывами.