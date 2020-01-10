Улан-Батор, , 12:12 — REGNUM В столице Монголии 10 января прошел митинг пенсионеров. В митинге, организованном партией «Шинэ», участвовали пенсионеры, у которых нет долгов по пенсионным кредитам.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сообщил в новогоднем поздравлении о том, что все кредиты пенсионеров будут списаны, деньги для оплаты предполагается получить за счет работы месторождения серебра Салхит.

В связи с решением главы страны 9 января на заседании Парламента был обсужден законопроект об одноразовом списании долгов пенсионеров. В ходе обсуждения была одобрена инициатива, согласно которой обнулятся долги в сумме до 6 млн тугриков (примерно 139 тыс рублей) и выдать пенсионерам без пенсионного кредита ваучер на 1 млн тугриков (примерно 23 000 рублей).

Для обнуления долгов властям требуются 773 млрд тугриков. Члены парламента Жалбасурэнгийн Батзандан и Лувсанвандангийн Болд выступили с инициативой равномерно распределять данную сумму среди всех пенсионеров страны. Но инициатива не была одобрена, что стало причиной организации сегодняшнего митинга партией «Шинэ», которую создали Жалбасурэнгийн Батзандан и Лувсанвандангийн Болд.

Участники митинга заявили, что решение властей является несправедливыми, и требовали увеличения минимального размера выплат до 500 тысяч тугриков на человека.

Отметим, в Монголии популярна практика брать кредиты в счёт будущих пенсий. В стране живет более 420 тыс пенсионеров, из них 55% или 230 тыс набрали кредитов на 763 млрд тугриков (примерно 17,7 млрд рублей).