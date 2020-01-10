Рим, , 12:08 — REGNUM Лидер партии популистов Италии Луиджи Ди Майо в ближайшее время может покинуть свой пост, передает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 10 января.

По данным издания, значительная часть однопартийцев недовольны Ди Майо, который возглавляет не только «Движение 5 звезд», но и министерство иностранных дел. Менее чем за два года после национальных выборов рейтинг партии снизился почти вдвое — с 33% до 18%, часть членов партии видят в этом прямую вину лидера, сказано в публикации.

По данным других СМИ, несмотря на то, что недовольство Ди Майо в самом деле имеет место (и уже стало причиной выхода целого ряда депутатов и сенаторов из фракций «Движения» в обеих палатах парламента), сообщение о скорой отставке не соответствует действительности.