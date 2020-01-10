Рим, , 12:03 — REGNUM В Италии слишком мало женщин-политиков, а между тем перед страной стоят вопросы, с решением которых лучше справляются именно женщины, заявила в интервью журналу Grazia в пятницу, 10 января, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

В число таких нерешенных вопросов входят те, что связаны с положением семей и детей, отметила Мелони. Первое в истории страны назначение женщины на пост премьер-министра пошло бы стране на пользу, полагает лидер «Братьев Италии».

За последний год рейтинг ее правоцентристской партии увеличился более чем вдвое и достиг 10%. Рейтинг доверия самой Мелони превышает рейтинг доверия ее «старшему товарищу» по правоцентристской оппозиции — Маттео Сальвини. Мелони — единственная в Италии женщина — лидер парламентской партии.