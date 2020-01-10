Москва, , 11:58 — REGNUM Происходящие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Расцениваем произошедшие события в этой стране как её внутреннее дело», — говорится в сообщении.

В МИД РФ рассчитывают на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января оппозиция собрала своих сторонников возле администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы в Сухуме.

Собравшаяся толпа взяла под контроль администрацию, а главе республики пришлось срочно покинуть здание. Вскоре большинство в парламенте поддержало отставку президента, но он отказался уходить со своего поста.

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