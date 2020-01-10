Москва, , 11:50 — REGNUM Несмотря на то, что тезис о пророссийской ориентации президента США Дональда Трампа всем уже изрядно поднадоел, противники главы Белого дома всё равно периодически используют его, и Трамп вынужден реагировать на это, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента США, который назвал Америку страной, которая защищает «Европу от России».

«Здесь наблюдается попытка убить сразу двух зайцев. Трамп надеется не только заявить о роли США в защите западного мира, но и обозначить антироссийскую направленность этих действий, — сказал Шаповалов. — Это важно, потому что Трампа уже давно обвиняют в пророссийскости. Сейчас эта тема отошла на второй план после неудачи расследования Мюллера. Но тем не менее она никуда не делась. Каждый раз его оппоненты вытаскивают этот в достаточной степени всем надоевший тезис в информационное поле. И поэтому Трамп обозначает, что на самом деле он борется с Россией и что именно Россия является основной причиной увеличения военного бюджета США».

Трамп, как пояснил Шаповалов, создаёт законченную картину: Америка наращивает свои военные расходы, так как есть «страшная Россия», которая угрожает всему миру, и есть безответственные союзники, которые не хотят поддержать старшего брата.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на митинге в Огайо, президент США Дональд Трамп заявил, что «НАТО годами получает преимущества за счёт США», которые «защищают Европу от России».