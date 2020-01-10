Москва, 10 января 2020, 11:50 — REGNUM Несмотря на то, что тезис о пророссийской ориентации президента США Дональда Трампа всем уже изрядно поднадоел, противники главы Белого дома всё равно периодически используют его, и Трамп вынужден реагировать на это, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента США, который назвал Америку страной, которая защищает «Европу от России».
Трамп, как пояснил Шаповалов, создаёт законченную картину: Америка наращивает свои военные расходы, так как есть «страшная Россия», которая угрожает всему миру, и есть безответственные союзники, которые не хотят поддержать старшего брата.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на митинге в Огайо, президент США Дональд Трамп заявил, что «НАТО годами получает преимущества за счёт США», которые «защищают Европу от России».