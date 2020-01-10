Сухум, , 11:56 — REGNUM В Абхазии ситуация продолжает оставаться стабильной и находится под контролем. Об этом ТАСС сообщил 10 января секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

«Все структуры, администрация президента на своих местах, в том числе президент. Ситуация стабильная, контролируемая», — сказал Килба.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января протестующими в Сухуме было захвачено здание администрации президента. Они удерживали здание всю ночь, а 10 января число людей на площади возле президентской резиденции стало расти. Посольство РФ в Абхазии назвала ситуацию в республике нестабильной.

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